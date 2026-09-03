Φωτιά τώρα στην Άνδρο: Καίγεται χαμηλή βλάστηση στο Συνέτι - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Εκδηλώθηκε φωτιά τώρα, η οποία καίγεται σε χαμηλή βλάστηση στο Συνέτι Άνδρου.
Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 2 ελικόπτερα.
Συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.
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