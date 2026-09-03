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Φωτιά τώρα στην Άνδρο: Καίγεται χαμηλή βλάστηση στο Συνέτι - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Εκδηλώθηκε φωτιά το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή Συνέτι Άνδρου, σε χαμηλή βλάστηση. Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.

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Ελικόπτερο επιχειρεί σε φωτιά
Ελικόπτερο επιχειρεί σε φωτιά | Eurokinissi
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Εκδηλώθηκε φωτιά τώρα, η οποία καίγεται σε χαμηλή βλάστηση στο Συνέτι Άνδρου. 

Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.

 

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