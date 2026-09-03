Ευγενία Σαμαρά: Βούτηξε με φαλαινοκαρχαρίες στο Μεξικό – Τι είπε για να μην «φρικάρει» η μάνα της

Η Ευγενία Σαμαρά υποδέχτηκε τον Σεπτέμβριο με ένα εντυπωσιακό βίντεο από το ταξίδι της στο Μεξικό, Συγκεκριμένα, η ηθοποιός μοιράστηκε μέσα από το προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram εικόνες από μια μοναδική υποβρύχια εμπειρία, καθώς κολύμπησε πάλι σε φαλαινοκαρχαρίες και σαλάχια manta ray.

Η ηθοποιός περιέγραψε τον ενθουσιασμό αλλά και το φόβο που βιώσε όταν βρέθηκε στο νερό με αυτά τα πλάσματα της θάλασσας, ενώ σε χιουμοριστικό τόνο έδωσε και μερικές λεπτομέρειες προκειμένου να ηρεμήσει τη μητέρα της.

«Καλό μήνα αγαπημένοι μέσα από το βυθό παρέα με αυτά τα τεράστια πλάσματα που κολυμπήσαμε παρέα. Δέος και ανατριχίλα και τρέλα και έκανα πάλι σαν πεντάχρονο και γενικά να ρουφάμε τη ζωή με το κουτάλι παρακαλώ», έγραψε αρχικά.

«Για να μην φρικάρει η μάνα μου», πρόσθεσε η Ευγενία Σαμαρά και εξήγησε πως ο φαλαινοκαρχαρίας, παρά το μέγεθός του και την ονομασία του, δεν κυνηγά ανθρώπους και τρέφεται κυρίως με πλαγκτόν, μικρά ψάρια και αυγά ψαριών.

Αναφέρθηκε επίσης στα σαλάχια manta ray του Μεξικό, λέγοντας πως το άνοιγμα των φτερών τους μπορεί να φτάσει έως και τα 7 μέτρα.

«Το καλύτερο κάνει τούμπες και περιστροφές μέσα στο νερό και μας αποτρελαίνει», σχολίασε η ηθοποιός για την εμπειρία της.