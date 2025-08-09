Φωτιά τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αρκαδία.

Η φωτιά καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Λεοντάρι. Έχουν κινητοποιηθεί 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ με 11 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λεοντάρι Αρκαδίας. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2025