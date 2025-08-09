Φωτιά τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αρκαδία.
Η φωτιά καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Λεοντάρι. Έχουν κινητοποιηθεί 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ με 11 οχήματα.
Από αέρος επιχειρούν έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
