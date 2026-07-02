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Φωτιά τώρα στην Άρτα: Ήχησε το 112

Συναγερμός σήμανε ξανά στην Πυροσβεστική καθώς εκδηλώθηκε φωτιά στη Στρογγυλή  Άρτας. Λίγο μετά τις 16:00 ενεργοποιήθηκε και το 112 για τους κατοίκους της περιοχής.

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Ελικόπτερο Πυροσβεστικής σε φωτιά
Ελικόπτερο Πυροσβεστικής σβήνει φωτιά | Eurokinissi
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Συναγερμός σήμανε ξανά στην Πυροσβεστική καθώς εκδηλώθηκε φωτιά τώρα σε αγροτοδασική έκταση στη Στρογγυλή  Άρτας. 

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα, ενώ σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Παράλληλα, συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Λίγο μετά τις 16:00 ενεργοποιήθηκε το 112 για τη φωτιά στην Άρτα, το οποίο καλούσε τους κατοίκους στην περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα, να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

 

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