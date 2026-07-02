Συναγερμός σήμανε ξανά στην Πυροσβεστική καθώς εκδηλώθηκε φωτιά τώρα σε αγροτοδασική έκταση στη Στρογγυλή Άρτας.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα, ενώ σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Παράλληλα, συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Τ.Κ. Στρογγύλης #Άρτα.

Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης #ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 2, 2026

Λίγο μετά τις 16:00 ενεργοποιήθηκε το 112 για τη φωτιά στην Άρτα, το οποίο καλούσε τους κατοίκους στην περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα, να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣



🆘 Wildfire in the area #Agios_Spyridon of the regional unit of #Arta



‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 2, 2026