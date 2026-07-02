Συναγερμός σήμανε ξανά στην Πυροσβεστική καθώς εκδηλώθηκε φωτιά τώρα σε αγροτοδασική έκταση στη Στρογγυλή Άρτας.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα, ενώ σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Παράλληλα, συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Λίγο μετά τις 16:00 ενεργοποιήθηκε το 112 για τη φωτιά στην Άρτα, το οποίο καλούσε τους κατοίκους στην περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα, να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
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