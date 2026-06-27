Νωρίτερα σήμερα (27/6) εκδηλώθηκε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παραλία Πελασγίας στη Φθιώτιδα.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π, ενώ συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Η φωτιά έχει εκδηλωθεί εντός γεωργικών εκτάσεων και μακριά από κατοικίες και υποδομές ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.
Παράλληλα στην περιοχή της πυρκαγιάς μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού Φθιώτιδας για την διερεύνηση των αιτιών της.
Σημειώνεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.
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