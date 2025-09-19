Φωτιά τώρα στην Ηλεία: Ανησυχία στα Λεχαινά από τους ισχυρούς ανέμους

Μεγάλη φωτιά τώρα στην Ηλεία, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις, ως επί το πλείστον επίγειες, να επιχειρούν στα Λεχαινά, με τους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής να εκφράζουν την ανησυχία τους λόγω των ισχυρών ανέμων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κλήθηκαν για φωτιά στην περιοχή της Αρετής στα Λεχαινά, ενώ όπως έγινε γνωστό καίγονται αγροτικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις με την κινητοποίηση να είναι ισχυρή.

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες, με 13 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων.

Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, δημιουργώντας συνεχείς αναζωπυρώσεις.

Με πληροφορίες από ilialive.gr