Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στο Μακρυχώρι, στην Καβάλα, έχει κινητοποιήσει τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που βρίσκονται στο σημείο τόσο επίγεια όσο και εναέρια, προκειμένου να κατασβήσουν το πύρινο μέτωπο.
Για τη φωτιά στην Καβάλα έχουν κινητοποιηθεί 31 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη της Υπηρεσίας, με την πορεία των ανέμων να προκαλεί προβληματισμό.
