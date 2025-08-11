Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν 105 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα και εθελοντές.

Από αέρος συνδράμουν έντεκα αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων δυνάμεων. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Η φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη απέχει περίπου 500 μέτρα από διάσπαρτες κατοικίες και καίει χαμηλή βλάστηση.

Οι άνεμοι που είναι ισχύος 6 μποφόρ ωθούν τη φωτιά σε σημεία με χόρτα.

Μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στη περιοχή #Καλλιτεχνούπολη της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025

Στον Alpha μίλησε η δήμαρχος Ραφήνας - Πικερμίου Δ. Τσεβά, η οποία τόνισε:

«Οι άνεμοι είναι πολύ ισχυροί. Πιστεύω να τα καταφέρουν οι δυνάμεις.

Δεν έχει σπίτια κοντά. Η φωτιά καίει στη χαράδρα αλλά με τέτοιο αέρα ποτέ μη λες ποτέ, πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα».

Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 132 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 31 οχήματα, εθελοντές, 11 αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα.