Φωτιά τώρα που έχει ξεσπάσει και μαίνεται σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρύα Βρύση Καρδίτσας έχει προκαλέσει μαζική κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μέτωπο επιχειρούν αυτή τη στιγμή 40 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, με 14 οχήματα, ενώ 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο συνδράμουν με ρίψεις νερού.

Στο έργο της πυροσβεστικής βοηθούν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου.