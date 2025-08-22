Μενού

Φωτιά τώρα στην Καρδίτσα: Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια για την κατάσβεση

Φωτιά τώρα στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας έχει κινητοποιήσει την πυροσβεστική.

Canadair
Canadair | Shutterstock
Φωτιά τώρα που έχει ξεσπάσει και μαίνεται σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρύα Βρύση Καρδίτσας έχει προκαλέσει μαζική κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μέτωπο επιχειρούν αυτή τη στιγμή 40 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, με 14 οχήματα, ενώ 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο συνδράμουν με ρίψεις νερού.

Στο έργο της πυροσβεστικής βοηθούν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου.

