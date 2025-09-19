Μενού

Φωτιά τώρα στην Κάρυστο: Στη «μάχη» και 6 εναέρια μέσα

Επί ποδός η πυροσβεστική μετά από τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Αντιά Καρύστου στην Εύβοια.

Πυροσβεστικό αεροσκάφος
Πυροσβεστικό αεροσκάφος σε κατάσβεση φωτιάς | Intime
Συναγερμός μετά από φωτιά που ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Αντιά Καρύστου, στην Εύβοια.

Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 58 πυροσβέστες, με τη συνδρομή τριών ομάδων πεζοπόρου προσωπικού από την 4η και 20ή ΕΜΟΔΕ, εθελοντών, 16 πυροσβεστικών οχημάτων, δύο αεροσκαφών και τεσσάρων ελικοπτέρων.

Επιπλέον, επιχειρούν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

ΕΛΛΑΔΑ