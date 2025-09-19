Φωτιά τώρα στην Κάρυστο: Στη «μάχη» και 6 εναέρια μέσα

Συναγερμός μετά από φωτιά που ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Αντιά Καρύστου, στην Εύβοια.
Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 58 πυροσβέστες, με τη συνδρομή τριών ομάδων πεζοπόρου προσωπικού από την 4η και 20ή ΕΜΟΔΕ, εθελοντών, 16 πυροσβεστικών οχημάτων, δύο αεροσκαφών και τεσσάρων ελικοπτέρων.
Επιπλέον, επιχειρούν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
