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Φωτιά τώρα στην Κάτω Μαμουλάδα Αιτωλοακαρνανίας: «Σηκώθηκαν» εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην Κάτω Μαμουλάδα Αιτωλοακαρνανίας.

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Ελικόπτερο σε φωτιά
Επιχείρηση κατάσβεσης από ελικόπτερο | Eurokinissi
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Φωτιά σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην Κάτω Μαμουλάδα Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 50 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη.

 

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