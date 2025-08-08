Φωτιά τώρα στην Κερατέα: Η στιγμή που κάτοικοι προσπαθούν να σώσουν εγκλωβισμένο σκύλο

Μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες στην Κερατέα. Εκτός από την πυροσβεστική και οι κάτοικοι με ότι μέσα διαθέτουν προσπαθούν να συμβάλλουν στην κατάσβεση.

Στην περιοχή Αγίασμα, βίντεο δείχνει κάτοικο να προσπαθεί να ξεκλειδώσει χώρο που έχει αποθήκες με μηχανήματα καθώς είναι εγκλωβισμένο ένας σκύλος.

Στο ντοκουμέντο, φαίνεται άλλος κάτοικος να προσπαθεί επίσης να συνεισφέρει παίρνοντας λάστιχο, από το σπίτι του για να σβήσει τη φωτιά στη γύρω περιοχή δίπλα από τις αποθήκες.

Φωτιά στην Κερατέα: Η μάχη της πυροσβεστικής

Για την φωτιά στην Κερατέα, δίνουν μάχη 190 πυροσβέστες με 7 ομάδες δασοκομάντος, 44 οχήματα, πλήθος Εθελοντών και Εθελοντικών οχημάτων με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου της Περιφέρειας Αττικής..

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 11 αεροσκάφη και 13 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δύο για το συντονισμό τους. Χρειάστηκε να εκδοθούν 8 μηνύματα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από οικισμούς της περιοχής, προς ασφαλή κατεύθυνση.

Στην περιοχή της Κερατέας οι ριπές των ανέμων έφτασαν τα 7 μποφόρ και παραμένουν ισχυροί μέχρι και αυτή τη στιγμή. Δυνάμεις του ΕΚΑΒ με μία μηχανή, πέντε ασθενοφόρα και μια κινητή ιατρική μονάδα, έχουν αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Επίσης, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας αναπτύχθηκαν στην περιοχή και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιήσει 15 απεγκλωβισμούς και ακόμη πέντε απεγκλωβισμοί πραγματοποιήθηκαν από πυροσβέστες.

Δυστυχώς, πλησίον της περιοχής έναρξης της πυρκαγιάς, στο Τογάνι Κερατέας, κατά την κατάσβεση σε πλινθόκτιστη κατασκευή, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες διέμενε μόνιμα ηλικιωμένος, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό του.

Η καταγραφή των ζημιών σε σπίτια και υποδομές θα πραγματοποιηθεί μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Μόνο το τελευταίο 48ωρο έχουν εκδηλωθεί 114 νέες πυρκαγιές.

Η αυριανή ημέρα αναμένεται δυσκολότερη, με κόκκινο συναγερμό και ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αχαΐα, Ηλεία, Αργολίδα, Κορινθία, Αρκαδία, Λακωνία και Κύθηρα ενώ σε πολλές ακόμη περιοχές της Επικράτειας αναμένεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.