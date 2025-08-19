Φωτιά ξέσπασε στην Κερατέα, σε χαμηλή βλάστηση πλησίον της λεωφόρου Αθηνών - Λαυρίου σημαίνοντας νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν και επιχειρούν 63 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα. Η εστία ωστόσο οριοθετήθηκε λίγο πριν τις 21:30 της Τρίτης.

Λόγω της φωτιάς διενεργείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφόρο Λαυρίου, στο ύψος της Γ' εισόδου Κερατέας.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media διακρίνονται μεγάλες φλόγες να ξεπηδούν από χαμηλή βλάστηση.