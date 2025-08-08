Φωτιά τώρα στην Κερατέα: Οι ισχυροί άνεμοι τη νύχτα δυσχεραίνουν την κατάσβεση

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα (8/8) στην περιοχή της Κερατέας. Στο σημείο επιχειρούν σχεδόν 200 πυροσβέστες και το έργο κατάσβεσης θα συνεχίσουν οι επίγειες δυνάμεις καθώς τα εναέρια μέσα θα σταματήσουν τις ρίψεις τις βραδινές ώρες.

Σύμφωνα με το Mega, κάτοικοι καταγγέλλουν ότι πυροσβέστες πέρασαν και τους αγνόησαν. Συγκεκριμένα κάτοικοι των οποίων το σπίτι καταγγέλλουν ότι δυνάμεις του Σώματος προσπέρασαν τους ίδιους αλλά και τη φωτιά που έχει περικυκλώσει τον οικισμό τους.

Πληροφορίες δείχνουν πως το πύρινο μέτωπο εκτείνεται πάνω από 7 χιλιόμετρα, καθιστώντας την κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη.

Υπενθυμίζεται ότι, έχουν εκκενωθεί οι οικισμοί Δημολάκι, Συντερίνα, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Δροσιά, Χάρβαλο, Λεγρενά, Χάρακας, Τριανταφυλλιά και Θυμάρι.

Φωτιά στην Κερατέα: Πόσο θα βοηθήσει η εξασθένιση των ανέμων τις βραδινές ώρες

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, δεν αναμένεται εξασθένιση των ανέμων για τη νύχτα της Πέμπτης.

Αν και από τις 20:00 έως τις 21:00 προβλέπεται μια μικρή πτώση στην ένταση, από τα 6-7 μποφόρ που επικρατούν αυτή τη στιγμή, οι άνεμοι θα περιοριστούν ελαφρώς στα 5 μποφόρ, με λιγότερες έντονες ριπές. Ωστόσο, όπως σημειώνει η κ. Τυράσκη, αυτή η πτώση δεν είναι ικανή να ανατρέψει ριζικά τις συνθήκες που ευνοούν την εξάπλωση της φωτιάς.

Η περιορισμένη ένταση των ανέμων, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η περιοχή δεν έχει πυκνή βλάστηση, ενδέχεται να δημιουργήσει ένα παράθυρο ευκαιρίας για τις επίγειες δυνάμεις να επέμβουν πιο αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, καταστέλλοντας εστίες πριν αναζωπυρωθούν την επόμενη ημέρα.

Ωστόσο, η απουσία φωτός καθιστά αδύνατη τη συμμετοχή των εναέριων μέσων, γεγονός που επιβαρύνει τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Με το πρώτο φως της Παρασκευής, και πριν αρχίσει εκ νέου η ενίσχυση των ανέμων μετά τις 9:00-10:00, αναμένεται να ξαναμπούν στη μάχη τα εναέρια μέσα, αξιοποιώντας ένα ακόμη σύντομο χρονικό διάστημα πιο ευνοϊκών συνθηκών.

Η πρόγνωση δείχνει ότι οι ενισχυμένοι άνεμοι θα επιμείνουν στην Ανατολική Αττική μέχρι και τη Δευτέρα, με τις εντάσεις να φτάνουν σταθερά τα 6-7 μποφόρ. Το παρατεταμένο μελτέμι δυσκολεύει την πλήρη οριοθέτηση της φωτιάς, κρατώντας τις πυροσβεστικές δυνάμεις σε διαρκή επιφυλακή.