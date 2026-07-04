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Φωτιά τώρα στην Κέρκυρα: Ισχυρές δυνάμεις και εναέρια μέσα στη μάχη με τις φλόγες

Φωτιά στην Αχαράβη Κέρκυρας. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα επιχειρούν πριν η πυρκαγιά απειλήσει κατοικίες.

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φωτια πυροσβεστης
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI
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Συναγερμός έχει σημάνει στη Βόρεια Κέρκυρα λόγω πυρκαγιάς στη θέση Βασιλάτικα Αχαράβης. Η φωτιά έχει ήδη αποτεφρώσει πάνω από δύο στρέμματα γης, ενώ οι προσπάθειες επικεντρώνονται στο να μην επεκταθεί σε παρακείμενο ελαιώνα. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, οι οποίες ωστόσο δεν απειλούνται μέχρι αυτή την ώρα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Για την αντιμετώπιση των φλογών έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη, με τη συνδρομή της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας και εθελοντών, 24 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 6 οχήματα.

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας, με σκοπό να διερευνήσει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

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