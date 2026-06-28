Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλι του δήμου Κορινθίων.
Κινητοποιήθηκαν 62 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, εθελοντές, 7 Α/Φ και 2 Ε/Π.
Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Φωτιά στην Κορινθία: Ήχησε το 112
Μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους στην περιοχή Αμμόνι της Κορινθίας να εκκενώσουν προς Σοφικό.
Λόγω της εγγύτητας της φωτιάς σε σπίτια, οι αρχές έδρασαν αμέσως για την ασφάλεια των κατοίκων.
Χάρη στην ακαριαία και πλήρως συντονισμένη επέμβαση των δυνάμεων, το μέτωπο παρουσιάζει πλέον αισθητή ύφεση μέσα σε μόλις 45 λεπτά από την έναρξη της επιχείρησης, όπως αναφέρει το Orange Press Agency.
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