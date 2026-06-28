Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλι του δήμου Κορινθίων.

Κινητοποιήθηκαν 62 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, εθελοντές, 7 Α/Φ και 2 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλι του δήμου Κορινθίων. Κινητοποιήθηκαν 62 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, εθελοντές, 7 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 28, 2026

Φωτιά στην Κορινθία: Ήχησε το 112

Μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους στην περιοχή Αμμόνι της Κορινθίας να εκκενώσουν προς Σοφικό.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αμμόνι της Περιφερειακής Ενότητας #Κορινθίας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε μέσω οδού Κορίνθου Επιδαύρου προς #Σοφικό



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) June 28, 2026

Λόγω της εγγύτητας της φωτιάς σε σπίτια, οι αρχές έδρασαν αμέσως για την ασφάλεια των κατοίκων.

Χάρη στην ακαριαία και πλήρως συντονισμένη επέμβαση των δυνάμεων, το μέτωπο παρουσιάζει πλέον αισθητή ύφεση μέσα σε μόλις 45 λεπτά από την έναρξη της επιχείρησης, όπως αναφέρει το Orange Press Agency.