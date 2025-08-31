Φωτιά τώρα στην Κοζάνη: Επί ποδός η πυροσβεστική για το διπλό μέτωπο

Φωτιά τώρα έχει ξεσπάσει και μαίνεται σε δύο ξεχωριστά μέτωπα στην περιοχή Νέα Νικόπολη Κοζάνης, έχοντας κινητοποιήσει την πυροσβεστική, που σπεύδει με ισχυρή δύναμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες για την κατάσβεση των μετώπων επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων, 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο, με συνδρομή από υδροφόρες του Δήμου.