Φωτιά τώρα στην Πάρνηθα - Καίει σε δύσβατο σημείο

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής (24/7) στο δάσος της Πάρνηθας και συγκεκριμένα στην περιοχή του Αγίου Μερκουρίου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις θέλουν η πυρκαγιά να προκλήθηκε από κεραυνό.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, πληρώματα της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ωρωπού και μέλη εθελοντικών ομάδων.

Η φωτιά καίει παρά τη βροχόπτωση και η επιχείρηση κατάσβεσης πραγματοποιείται υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες και σε δύσβατη δασική περιοχή.

