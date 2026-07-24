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Φωτιά τώρα στην Πάρνηθα - Καίει σε δύσβατο σημείο

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής (24/7) στο δάσος της Πάρνηθας και συγκεκριμένα στην περιοχή του Αγίου Μερκουρίου.

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Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής (24/7) στο δάσος της Πάρνηθας και συγκεκριμένα στην περιοχή του Αγίου Μερκουρίου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις θέλουν η πυρκαγιά να προκλήθηκε από κεραυνό.
Στην περιοχή έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, πληρώματα της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ωρωπού και μέλη εθελοντικών ομάδων.

Η φωτιά καίει παρά τη βροχόπτωση και η επιχείρηση κατάσβεσης πραγματοποιείται υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες και σε δύσβατη δασική περιοχή.
 

 

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