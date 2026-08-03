Φωτιά τώρα στην Πιερία: Σηκώθηκαν αεροσκάφη

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε χαμηλή βλάστηση που εκδηλώθηκε περίπου στις 11:30 το πρωί, στην περιοχή Βροντού Πιερίας.
Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 14 πυροσβέστες με έξι οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί δύο αεροσκάφη.
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Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πιερίας.
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