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Φωτιά τώρα στην Πιερία: Σηκώθηκαν αεροσκάφη

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, μετά την εκδήλωση φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Βροντού Πιερίας.

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Αεροσκάφος επιχειρεί σε φωτιά | Eurokinissi
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Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε χαμηλή βλάστηση που εκδηλώθηκε περίπου στις 11:30 το πρωί, στην περιοχή Βροντού Πιερίας.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 14 πυροσβέστες με έξι οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί δύο αεροσκάφη.

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Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πιερίας.

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