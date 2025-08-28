Φωτιά καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Αηδόνι, στην Πρέβεζα, ενώ δεύτερο μέτωπο καίει στην περιοχή Κλεισούρα, κινητοποιώντας τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Για την κατάσβεση των δύο μετώπων της φωτιάς έσπευσαν 64 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Μάλιστα, πριν από λίγο εστάλη και 112 που προειδοποιούσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.