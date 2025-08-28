Μενού

Φωτιά τώρα στην Πρέβεζα: Επίγεια και εναέρια μέσα επιχειρούν στην περιοχή

Φωτιά καίει στην Πρέβεζα, ενώ επίγεια και εναέρια μέσα της πυροσβεστικής επιχειρούν στην περιοχή.

Φωτιά ελικόπτερο
Κατάσβεση φωτιάς με ελικόπτερο | Eurokinissi/ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Φωτιά καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Αηδόνι, στην Πρέβεζα, ενώ δεύτερο μέτωπο καίει στην περιοχή Κλεισούρα, κινητοποιώντας τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Για την κατάσβεση των δύο μετώπων της φωτιάς έσπευσαν 64 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Μάλιστα, πριν από λίγο εστάλη και 112 που προειδοποιούσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

