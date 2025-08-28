Φωτιά καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Αηδόνι, στην Πρέβεζα, ενώ δεύτερο μέτωπο καίει στην περιοχή Κλεισούρα, κινητοποιώντας τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
Για την κατάσβεση των δύο μετώπων της φωτιάς έσπευσαν 64 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Μάλιστα, πριν από λίγο εστάλη και 112 που προειδοποιούσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.