Φωτιά τώρα στην περιοχή Νέστορος στην Πύλο Μεσσηνίας, με τη χώρα να έρχεται αντιμέτωπη με άλλη μία πύρινη πρόκληση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11:30 και οι φλόγες καίνε γεωργική έκταση.

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Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος με 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Πύλου-Νέστορος .

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.