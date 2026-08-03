Μενού

Φωτιά τώρα στην Πύλο - Σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη για την κατάσβεση

Νέο μέτωπο φωτιάς σε περιοχή της χώρας, αυτή τη φορά στην Πύλο, όπου καίγεται γεωργική έκταση. Οι πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Reader symbol
Newsroom
Επιχείρηση πτητικού μέσου σε μέτωπο φωτιάς
Επιχείρηση πτητικού μέσου σε μέτωπο φωτιάς | Φωτ. Αρχείου: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Φωτιά τώρα στην περιοχή Νέστορος στην Πύλο Μεσσηνίας, με τη χώρα να έρχεται αντιμέτωπη με άλλη μία πύρινη πρόκληση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11:30 και οι φλόγες καίνε γεωργική έκταση.

Διαβάστε επίσης: Πύρινος εφιάλτης στη Δυτική Αττική: Στην Αγία Σκέπη μπήκε η φωτιά – Νέο 112 για εκκενώσεις περιοχών

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος με 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Πύλου-Νέστορος .

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ