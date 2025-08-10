Φωτιά τώρα στην Τήνο: «Σηκώθηκαν» δύο ελικόπτερα για την κατάσβεση

Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λυχναφτιά, στην Τήνο, έχει προκαλέσει την εγρήγορση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που βρίσκεται στο σημείο με εναέρια μέσα για την κατάσβεση του μετώπου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

