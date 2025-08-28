Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Διαβολογέφυρο στην Τροιζήνα, σημαίνοντας νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Για την κατάσβεση της φωτιάς στην περιοχή έσπευσαν και επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, δύο αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Όπως αναφέρει εκπομπή «Now» του Mega, οι φλόγες βρίσκονται κοντά στο χωριό.
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.