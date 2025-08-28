Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Διαβολογέφυρο στην Τροιζήνα, σημαίνοντας νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην περιοχή έσπευσαν και επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, δύο αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή #Διαβολογέφυρο_Τροιζηνίας. Κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της #9ης_ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 Α/Φ και 4 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2025

Όπως αναφέρει εκπομπή «Now» του Mega, οι φλόγες βρίσκονται κοντά στο χωριό.



