Φωτιά που έχει εκδηλωθεί και εξαπλώνεται κοντά στην παραλία Αλυκές του Βόλου, στο ύψος του Σωρού, έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για μικρής έκτασης φωτιά, ωστόσο ο καπνός είναι ορατός από την απέναντι πλευρά της πόλης.

Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες του gegonota news, έχει σταλεί και μήνυμα 112 από την Πολιτική Προστασία, εφιστώντας προσοχή σε κατοίκους και λουόμενους.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Αϊβαλιώτικα Βόλου Μαγνησίας. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 2 ομαδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 18, 2026

Νωρίτερα, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή Νέες Παγασές να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολοθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Νέες_Παγασές της Περιφερειακής Ενότητας #Μαγνησίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 18, 2026