Φωτιά που έχει εκδηλωθεί και εξαπλώνεται κοντά στην παραλία Αλυκές του Βόλου, στο ύψος του Σωρού, έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής.
Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για μικρής έκτασης φωτιά, ωστόσο ο καπνός είναι ορατός από την απέναντι πλευρά της πόλης.
Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες του gegonota news, έχει σταλεί και μήνυμα 112 από την Πολιτική Προστασία, εφιστώντας προσοχή σε κατοίκους και λουόμενους.
Νωρίτερα, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή Νέες Παγασές να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολοθούν τις οδηγίες των Αρχών.
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