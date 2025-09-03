Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Αβράμιο Μεσσήνης.
Επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 11 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος συνδράμουν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν και εθελοντές, καθώς και υδροφόρες των ΟΤΑ.
