Φωτιά τώρα στο Αγρίνιο: «Σηκώθηκαν» δύο αεροσκάφη για την κατάσβεση

Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στο Αγρίνιο. Κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική.

Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σκάλωμα, στο Αγρίνιο, έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, δυνάμεις της Υπηρεσίας, επίγειες και εναέριες, βρίσκονται στο σημείο για την κατάσβεση.

Η πρώτη ενημέρωση της Πυροσβεστικής κάνει λόγο πως στην περιοχή κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη της Υπηρεσίας, ενώ συνδρομή παρέχουν μηχάνημα έργου και υδροφόρες της ΟΤΑ.

 

