Φωτιά τώρα στο Αγρίνιο: «Σηκώθηκαν» δύο αεροσκάφη για την κατάσβεση

Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σκάλωμα, στο Αγρίνιο, έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, δυνάμεις της Υπηρεσίας, επίγειες και εναέριες, βρίσκονται στο σημείο για την κατάσβεση.
Η πρώτη ενημέρωση της Πυροσβεστικής κάνει λόγο πως στην περιοχή κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη της Υπηρεσίας, ενώ συνδρομή παρέχουν μηχάνημα έργου και υδροφόρες της ΟΤΑ.
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.