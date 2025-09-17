Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά, που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Καματερό Αττικής και είχε κινητοποιήσει την Πυροσβεστική, η οποία βρέθηκε στο σημείο με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την κατάσβεση του πύρινου μετώπου.
Σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση, στο Καματερό κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Παράλληλα, συνδρομή παρείχαν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την ώρα που η επιχείρηση κατάσβεσης στο Καματερό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
