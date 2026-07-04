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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα του Σαββάτου 7 Ιουλίου στο Κιλκίς, μετά από φωτιά που ξέσπασε στην Λειψύδριο.

Κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και πέντε αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Μάλιστα, ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους που βρίσκονται στην Λειψύδριο του Κιλκίς, να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Λειψύδριο της Περιφερειακής Ενότητας #Κιλκίς



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 4, 2026

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.