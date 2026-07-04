Φωτιά τώρα στο Κιλκίς: Νέο μέτωπο στην Κρηστώνη - Εκδόθηκε μήνυμα από το 112

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, μετά το ξέσπασμα φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρηστώνη Κιλκίς σήμερα, λίγο πριν τις 19:00.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων τμημάτων και 10 οχήματα, ενώ δίδεται συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Στις 19:13 μάλιστα, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής. Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.
Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
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