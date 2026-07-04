Φωτιά τώρα στο Κιλκίς: Νέο μέτωπο στην Κρηστώνη - Εκδόθηκε μήνυμα από το 112

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, μετά το ξέσπασμα φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρηστώνη Κιλκίς σήμερα, λίγο πριν τις 19:00.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων τμημάτων και 10 οχήματα, ενώ δίδεται συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ενισχυθήκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κρηστώνη Κιλκίς και επιχειρούν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων τμημάτων και 10 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν περιοδικά 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2026

Στις 19:13 μάλιστα, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής. Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.

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🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Κρηστώνης της Περιφερειακής Ενότητας #Κιλκίς



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 4, 2026

Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.