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Φωτιά τώρα στο Λασίθι - Ήχησε το 112

Μετά τη φονική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, νέα φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης στην Κρήτη και αυτή τη φορά στην Αγία Τριάδα, στο Λασίθι.

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Φωτιά - ελικόπτερο
Ελικόπτερο σε κατάσβεση | Eurokinissi/ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
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Νέα φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης στην Κρήτη και αυτή τη φορά (29/07) στην Αγία Τριάδα, στο Λασίθι.

Έστάλη μάλιστα μήνυμα από το 112 στους κατοίκους, προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

 

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