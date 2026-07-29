Φωτιά τώρα στο Λασίθι - Ήχησε το 112

Νέα φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης στην Κρήτη και αυτή τη φορά (29/07) στην Αγία Τριάδα, στο Λασίθι.

Έστάλη μάλιστα μήνυμα από το 112 στους κατοίκους, προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αγίας_Τριάδας της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026