Φωτιά τώρα στο Λασίθι - Ήχησε το 112

Νέα φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης στην Κρήτη και αυτή τη φορά (29/07) στην Αγία Τριάδα, στο Λασίθι.
Έστάλη μάλιστα μήνυμα από το 112 στους κατοίκους, προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
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