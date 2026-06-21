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Φωτιά τώρα στο Λουτράκι: Επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την κατάσβεση

Φωτιά τώρα έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην Κορινθία, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής να επιχειρούν για την κατάσβεση.

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Φωτιά ελικόπτερο
Κατάσβεση φωτιάς με ελικόπτερο | Eurokinissi/ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
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Φωτιά τώρα έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην Κορινθία, στο Λουτράκι, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής να επιχειρούν για την κατάσβεση.

Κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και 1 ελικόπτερο, ενώ γίνεται και συνδρομή από εθελοντές.

 

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