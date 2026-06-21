Φωτιά τώρα στο Λουτράκι: Επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την κατάσβεση

Φωτιά τώρα έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην Κορινθία, στο Λουτράκι, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής να επιχειρούν για την κατάσβεση.
Κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και 1 ελικόπτερο, ενώ γίνεται και συνδρομή από εθελοντές.
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