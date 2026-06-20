«Πώς γίνεται να μοιάζεις νεότερη από την κόρη σου;»: Η Τζέσικα Άλμπα κάνει τα social να παραμιλούν

Η Τζέσικα Άλμπα έχει κάνει τους χρήστες των social media να παραμιλούν μετά το πρόσφατο βίντεο που ανήρτησε να χορεύει μαζί με την 18χρονη κόρη της, Όνορ.

Και παρότι μπορεί να ακούγεται τετριμμένο, είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις ποια είναι η μητέρα και ποια η κόρη, με την διάσημη αστέρα του Χόλιγουντ να παραμένει αγέραστη.

Μητέρα και κόρη χορεύουν υπό τους ήχους του «Beat It» του Μάικλ Τζάκσον και δείχνουν τις φιγούρες τους, γεμάτες αυτοπεποίθηση.

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral στο διαδίκτυο, με τους χρήστες να επιμένουν ότι δεν μπορούν να τις ξεχωρίσουν.

«Πώς γίνεται να μοιάζεις μικρότερη από την κόρη σου;» είναι από τα κορυφαία σχόλια που γράφτηκαν.

Άλλοι, πάλι, ανέφεραν ότι δυσκολεύτηκαν να καταλάβουν ποια είναι ποια, αλλά και πίστεψαν ότι οι χορεύτριες ήταν δίδυμες αδελφές.