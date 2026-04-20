Μενού

Φωτιά τώρα στο Νεοχώρι Πηλίου: «Σηκώθηκαν» εναέρια μέσα

Σε συναγερμό η Πυροσβεστική μετά τη φωτιά, που εκδηλώθηκε στο Νεοχώρι Πηλίου το μεσημέρι της Δευτέρας (20/04).

Reader symbol
Newsroom
Πυρκαγιά σε γεωργική έκταση | ΛΑΓΟΥΤΑΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ / INTIME
  • Α-
  • Α+

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Νεοχωρίου, στον δήμο Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν 39 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχημάτων, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο αεροσκάφη. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ