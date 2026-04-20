Φωτιά τώρα στο Νεοχώρι Πηλίου: «Σηκώθηκαν» εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Νεοχωρίου, στον δήμο Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν 39 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχημάτων, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο αεροσκάφη. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ.