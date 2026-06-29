Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας 29 Ιουνίου 2026 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς φωτιά σημειώθηκε στο Τολό Αργολίδας, του Δήμου Ναυπλιέων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του argolikeseidhseis.gr, η εστία εντοπίστηκε να καίει ξερά χόρτα και ελαιόδεντρα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών, καθ'ως οι συγκεκριμένες συνθήκες ευνοούν την γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με οχήματα, επιχειρώντας άμεσα την κατάσβεση, ώστε να προλάβουν την εξάπλωση του μετώπου και να προστατεύσουν τις ιδιοκτησίες, που βρίσκονται δίπλα στην εστία της φωτιάς.
- Ο 15χρονος που έγινε «Terminator» του λαγοκέφαλου: Ψάρεψε 158 σε ένα 10ήμερο
- Πέθανε η βραβευμένη ηθοποιός Πενέλοπι Κιθ - Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο
- Το βίντεο-σοκ από τη Μήλο που κόβει την ανάσα: Τουρίστρια «παγιδευμένη» στα βράχια του Σαρακήνικου
- «Προσγειώνονται» στα 5.000 ευρώ οι μισθοί στην TV - Βερύκιος: «Προετοιμαστείτε οι μπροστινοί»
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.