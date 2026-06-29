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Φωτιά τώρα στο Τολό: Νέα μάχη με τις φλόγες

Φωτιά ξέσπασε στο Τολό Αργολίδας, του Δήμου Ναυπλιέων, το απόγευμα της Δευτέρας 29 Ιουνίου, με την Πυροσβεστική να δίνει νέα μάχη με τις φλόγες.

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Πυροσβεστική
Επιχείρηση της Πυροσβεστικής στη Βοιωτία | EUROKINISSI / ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ
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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας 29 Ιουνίου 2026 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς φωτιά σημειώθηκε στο Τολό Αργολίδας, του Δήμου Ναυπλιέων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του argolikeseidhseis.gr, η εστία εντοπίστηκε να καίει ξερά χόρτα και ελαιόδεντρα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών, καθ'ως οι συγκεκριμένες συνθήκες ευνοούν την γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με οχήματα, επιχειρώντας άμεσα την κατάσβεση, ώστε να προλάβουν την εξάπλωση του μετώπου και να προστατεύσουν τις ιδιοκτησίες, που βρίσκονται δίπλα στην εστία της φωτιάς.

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