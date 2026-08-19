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Φωτιά τώρα στο Ζαγόρι: Επί ποδός η Πυροσβεστική - Σηκώθηκε ελικόπτερο

Φωτιά εκδηλώθηκε στο Ζαγόρι, σημαίνοντας νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική, ενώ σηκώθηκε ελικόπτερο που πραγματοποιεί εναέριες ρίψεις νερού.

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Ελικόπτερο σε κατάσβεση φωτιάς
Ελικόπτερο σε κατάσβεση φωτιάς | Eurokinissi
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Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση, στη θέση «Αυτιά», της τοπικής κοινότητας Βωβούσας, του δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 2 οχήματα και 1 ελικόπυτερο.

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