Ιωάννινα: «Ποτάμι» έγιναν δρόμοι της περιοχής μετά από ισχυρή καταιγίδα και χαλάζι

Σε «ποτάμι» μετατράπηκε μέσα σε λίγα λεπτά το απόγευμα της Δευτέρας η περιοχή στη συμβολή των οδών Βογιάννου και Γεννηματά στα Ιωάννινα, μετά την έντονη βροχόπτωση που έπληξε την πόλη.

Όπως αναφέρει το epirusgate.gr, ο μεγάλος όγκος νερού συγκεντρώθηκε γρήγορα στο οδόστρωμα, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία και δυσκολεύοντας την κίνηση των οδηγών. Η εικόνα στο συγκεκριμένο σημείο δεν είναι πρωτόγνωρη, καθώς η περιοχή έχει παρουσιάσει επανειλημμένα πλημμυρικά φαινόμενα κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων.

Η σημερινή κακοκαιρία επανέφερε έτσι ένα πρόβλημα που εμφανίζεται συχνά στα Ιωάννινα: μέσα σε λίγα λεπτά έντονης βροχής, συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου συγκεντρώνουν μεγάλες ποσότητες νερού, δημιουργώντας προβλήματα και απαιτώντας αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς.

Σύμφωνα με το epirusgate.gr, ισχυρή καταιγίδα είχε πλήξει νωρίτερα και την περιοχή της Ανατολής Ιωαννίνων. Η βροχόπτωση ήταν ιδιαίτερα έντονη, ενώ σε ορισμένα σημεία σημειώθηκε και χαλαζόπτωση. Δρόμοι γέμισαν νερά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ καταιγίδες εκδηλώθηκαν και σε άλλες περιοχές του λεκανοπεδίου και της ορεινής Ηπείρου.

Τα σημερινά φαινόμενα επιβεβαιώνουν για ακόμη μία φορά πόσο γρήγορα μπορεί να μεταβληθούν οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή, με τις έντονες αυγουστιάτικες βροχοπτώσεις να προκαλούν πλημμυρικά προβλήματα, ιδιαίτερα σε σημεία που έχουν παρουσιάσει αντίστοιχη ευαισθησία και στο παρελθόν.