Φωτιά τώρα έχει ξεσπάσει και εξαπλώνεται σε αγροτοδασική έκταση μεταξύ Μελιγαλά και Ανθούσας στη Μεσσηνία, δυτικά από το σημείο της τελευταίας πυρκαγιάς τον Αύγουστο.

Η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα με 10 οχήματα, 36 πυροσβέστες και πεζοπόρο τμήμα της 9ης ΕΜΟΔΕ. Ταυτόχρονα επιχειρούν από αέρος δύο αεροσκάφη Pzl και ένα ελικόπτερο Erickson.

Στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν επίσης εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής. Η φωτιά αυτή την ώρα παρουσιάζει καλύτερη εικόνα και εκφράζεται αισιοδοξία ότι σύντομα θα τεθεί πλήρως υπό έλεγχο.