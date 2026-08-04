Φωτιές: Η Αττική έχασε 700.000 στρέμματα σε 9 χρόνια - Ο χάρτης που προκαλεί θλίψη

Τη στιγμή που οι μνήμες από τη μεγάλη φωτιά στο Μάτι το 2018, αλλά και όσες ακολούθησαν, είναι ακόμη νωπές, η Ελλάδα βιώνει ακόμη μια κρίση φέτος με τα πύρινα μέτωπα να έχουν κάψει ήδη 130.000 στρέμματα στη Δυτική Αττική και τη Βοιωτία.

Την τελευταία περίπου δεκαετία, τα μεγαλύτερα μέτωπα καταγράφηκαν στον Κάλαμο, στο Μάτι, στην Κινέτα, στα Βίλια, στα Γεράνεια Όρη Κορινθίας, στην Πεντέλη, στην Πάρνηθα, στα Δερβενοχώρια, και τον Κουβαρά.

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Από τις προαναφερθείσες, η πιο φονική πυρκαγιά στην Αττική και στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας σημειώθηκε στις 23 Ιουλίου 2018, στην περιοχή του Ματιού και του Νέου Βουτζά, αφήνοντας πίσω της 104 νεκρούς.

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία του Beyond EO Centre NOA, δείχνουν ότι τα τελευταία εννέα χρόνια στην Αττική, με καταγεγραμμένες 12 δασικές πυρκαγιές, έχουν καεί σύνολο 700.000 στρέμματα.

Ο χάρτης που δημοσίευσε η υπηρεσία, αποτυπώνει με χρωματικές αναφορές τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Αττική κατά την περίοδο 2017–2026.