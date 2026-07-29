Φωτιές σε Κρήτη και Λέσβο - Δύσκολα θα κερδηθεί το «στοίχημα» της νύχτας: Μάχες σε πολλαπλά μέτωπα

Δύσκολη προδιαγράφεται η νύχτα για την Κρήτη και τη Λέσβο, με πολλαπλά μέτωπα από φωτιές που ξέσπασαν σήμερα να καίνε ακόμα ανεξέλεγκτα, ενώ το φως έχει εγκαταλείψει την πυροσβεστική.

Με τα εναέρια μέσα να μην μπορούν να επιχειρήσουν καθόλου, οι ελπίδες στρέφονται στις «βουλές» του καιρού, για έστω μικρή υποχώρηση των ανέμων, τη στιγμή που οι πυρκαγιές έχουν ήδη μπει στους πρώτους οικισμούς.

Φωτιές σε Κρήτη και Λέσβο - Η εικόνα από τα μέτωπα

Στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου επιχειρούν 190 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων της 3ης, 19ης ΕΜΟΔΕ, 40 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ

Ρεθύμνου επιχειρούν 190 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων της 3ης, 19ης ΕΜΟΔΕ, 40 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ Στο Μορόνι Ηρακλείου η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 58 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων

η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 58 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων Στον Αγερανό Λακωνίας δίνουν μάχη με τις φλόγες 62 πυροσβέστες με 17 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

δίνουν μάχη με τις φλόγες 62 πυροσβέστες με 17 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στο Πλωμάρι της Λέσβου - Εντολή εκκένωσης προς τον Άγιο Ισίδωρο: Επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 19 οχήματα, 5 ομάδες πεζοπόρων της 12ης και 2ης ΕΜΟΔΕ

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου #Κρήτη και επιχειρούν 190 #πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων της 3ης, 19ης #ΕΜΟΔΕ, 40 οχήματα, 4 Α/Φ και 4 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026

Ρέθυμνο: 58 και 25 ετών οι δύο εποχικοί που σκοτώθηκαν στις φωτιές

Ηανεξέλεγκτη δασική πυρκαγιά που μαίνεται στην περιοχή Κρύα Βρύση του Ρεθύμνου εξελίχθηκε σε μια ανείπωτη τραγωδία, βυθίζοντας στο πένθος το Πυροσβεστικό Σώμα και ολόκληρη την Κρήτη.

Δύο πυροσβέστες, ηλικίας 58 και 25 ετών, άφησαν την τελευταία τους πνοή την ώρα της μάχης με τις φλόγες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για έναν πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης και έναν εποχικό υπάλληλο. Το νήμα της ζωής τους κόπηκε τόσο άδικα όταν το 4x4 όχημα στο οποίο επέβαιναν βρέθηκε ξαφνικά περικυκλωμένο από το πύρινο μέτωπο.

Η φωτιά εξαπλώθηκε με τόσο ραγδαίο ρυθμό που μετέτρεψε το σημείο σε απόλυτη παγίδα θανάτου, μην αφήνοντας κανένα περιθώριο αντίδρασης και καθιστώντας αδύνατη κάθε προσπάθεια απεγκλωβισμού των δύο ανδρών.

Ένας ακόμη πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στο Γύθειο. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, ο άτυχος αξιωματικός άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες, ενώ ερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα για τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ενδεχόμενο παθολογικών αιτίων, κάτι που θα έρθει να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει η ιατροδικαστική εξέταση.

«Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου του αξιωματικού του Πυροσβεστικού σώματος, που βρέθηκε νεκρός στην ευρύτερη περιοχή του Αγερανού Λακωνίας», όπως ανέφερε μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, η διοικήτρια του νοσοκομείου Σπάρτης, Πετρούλα Τρουπή.

Παρά λίγο νέα τραγωδία στη Σητεία

Παρά λίγο νέα τραγωδία σημειώθηκε στη δασική πυρκαγιά που μαίνεται στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Σητεία Λασιθίου.

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη ενώ σύμφωνα με πληροφορίες που μοιράστηκε το «Fires and Civil protect» τραυματίστηκαν δύο πυροσβέστες που επιχειρούσαν μαζί με άλλους 23 συναδέλφους τους, κοντά στον Αθερινόλακο, ενώ παρελήφθησαν εγκαίρως και μεταφέρθηκαν σε ΚΥ της περιοχής.

Δεν λένε να σβήσουν οι φωτιές στη Λέσβο

Σε δύο μέτωπα μαίνεται η φωτιά που καίει από το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) στο Πλωμάρι Λέσβου με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τους ισχυρούς ανέμους και τις συνεχείς αναζωπυρώσεις.

Η φωτιά ξεκίνησε από την παλιά χωματερή πάνω από τις Μηλιές και εξελίσσεται σε δύο μέτωπα. Το ένα μέτωπο είναι με κατεύθυνση τις περιοχές Πλωμάρι, Άγιο Ισίδωρο, Πλαγιά Τρίγωνα και το άλλο προς την ορεινή περιοχή του Αγίου Αντωνίου.

Τα δύο μέτωπα «αγκαλιάζουν» ουσιαστικά τον οικισμό του Πλωμαρίου. Η ένταση των ανέμων ενισχύεται συνεχώς και αναμένεται το βράδυ να φτάσει ακόμα και σε εντάσεις 8 και 9 μποφόρ.

Τα εναέρια μέσα επιχείρησαν μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας, ωστόσο πλέον επιχειρούν μόνο οι επίγειες δυνάμεις, ενώ υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία πρόσβασης, καθώς η πυρκαγιά καίει σε δύσβατη περιοχή.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν πυροσβέστες και εθελοντές σε αρκετά σημεία που είχε σβήσει η φωτιά, παρατηρούνται συνεχείς αναζωπυρώσεις.

Απανωτά 112 για τις φωτιές

Στις 14:35 ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά το 112, ενημερώνοντας τους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, λόγω της φωτιάς.

Λίγη ώρα αργότερα, ξεκίνησαν τα μηνύματα εκκένωσης των οικισμών Κρύα Βρύση, Σακτούρια, Μέλαμπες, Άγιο Γεώργιο, Άγιο Παύλο, Τριόπετρα, Αγία Γαλήνη και Ορνέ.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κρύα_Βρύση της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς παραλία #Ρέθυμνο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026