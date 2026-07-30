Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν ολονύχτια μάχη σε πολλαπλά ενεργά μέτωπα, υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων.

Νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη για τη μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στο νότιο Ρέθυμνο. Συγκεκριμένα, οι αρχές καλούν όσους βρίσκονται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής να απομακρυνθούν άμεσα προς Αγκαλιανό και Κεραμές, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Νέο προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη λίγο μετά τα μεσάνυχτα για τη μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο.

Συγκεκριμένα, οι αρχές καλούν όσους βρίσκονται στην περιοχή των Λιγκρών να απομακρυνθούν άμεσα προς τον Αγκαλιανό και τις Κεραμές, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Πρόκειται για το νεότερο από τα διαδοχικά μηνύματα του 112 που έχουν εκδοθεί κατά τη διάρκεια της μεγάλης φωτιάς, μετά τις εκκενώσεις σε Ακούμια, Σαχτούρια, Αγία Γαλήνη και Ορνέ, καθώς οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζουν να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης και να προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις.

«Πάνω από 200 πυροσβέστες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο πεδίο. Η νύχτα είναι δύσκολη, τα μέτωπα είναι πολλά και οι άνεμοι παραμένουν πολύ ισχυροί, δεν έχουν κοπάσει. Η ελπίδα μας είναι να πέσει ο άνεμος, ώστε αύριο με το πρώτο φως της ημέρας να μπορέσουν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα και να συνδράμουν όπου χρειαστεί», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος, ο οποίος βρίσκεται στο μέτωπο της πυρκαγιάς.

Όπως ανέφερε, οι εκκενώσεις πραγματοποιήθηκαν συντεταγμένα και οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε προκαθορισμένους χώρους, ενώ όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εθελοντών παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας εκδόθηκαν διαδοχικά μηνύματα του 112 για την προληπτική εκκένωση περιοχών του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Αρχικά ζητήθηκε η απομάκρυνση των κατοίκων από τα Ακούμια και τα Σαχτούρια, στη συνέχεια εκκενώθηκε η Αγία Γαλήνη, ενώ αργότερα νέο μήνυμα εστάλη και για τον οικισμό Ορνέ, με κατεύθυνση προς το Χορδάκι Αμαρίου.

Ιδιαίτερη κινητοποίηση αναπτύχθηκε στην Αγία Γαλήνη, έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της νότιας Κρήτης. Περίπου 2.000 ξένοι επισκέπτες απομακρύνθηκαν οργανωμένα από την περιοχή, χωρίς να δημιουργηθεί πανικός. Οι τουρίστες μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς περιοχές και σε ξενοδοχειακά καταλύματα του Ρεθύμνου, έπειτα από συντονισμένη κινητοποίηση του ξενοδοχειακού κόσμου και των αρμόδιων αρχών.

Παράλληλα, το υπουργείο Τουρισμού ενεργοποίησε, σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων από την πυρκαγιά της 29ης Ιουλίου στον Δήμο Αγίου Βασιλείου. Η πλατφόρμα λειτουργεί μέσω του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, επικουρικά στις παροχές της Περιφέρειας Κρήτης και των δήμων, με στόχο την άμεση εξεύρεση διαθέσιμων καταλυμάτων για κατοίκους και επισκέπτες που χρειάζονται προσωρινή φιλοξενία.

Θρήνος για τους δύο νεκρούς πυροσβέστες

Η τραγική απώλεια των δύο πυροσβεστών έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στην τοπική κοινωνία. Σε συλλυπητήριο μήνυμά του, ο δήμαρχος Αμαρίου, Παντελής Μουρτζανός, τονίζει ότι «η σημερινή ημέρα βυθίζει το Αμάρι στο πένθος και αφήνει τον τόπο μας φτωχότερο», χαρακτηρίζοντας τους δύο πυροσβέστες «ήρωες» που υπηρέτησαν το καθήκον τους μέχρι την τελευταία τους πνοή με θάρρος, αυταπάρνηση και αφοσίωση.

Στο μεταξύ, στην Κρύα Βρύση λειτουργεί σταθμός πρώτων βοηθειών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στελεχωμένος από εθελοντές Σαμαρείτες και διασώστες, παρέχοντας υγειονομική υποστήριξη σε πολίτες και στις δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή.

Οι επίγειες δυνάμεις θα συνεχίσουν να επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, με τις ελπίδες να στρέφονται στη μείωση της έντασης των ανέμων, ώστε με το πρώτο φως της ημέρας να μπορέσουν να απογειωθούν και να επιχειρήσουν εκ νέου τα εναέρια μέσα.

Η κηδεία των δύο πυροσβεστών που έχασαν την ζωή τους θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη. Η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη θα τελεστεί στις 12 το μεσημέρι στον Φουρφουρά. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, στην περιοχή Επισκοπείου.

Το απόγευμα στις 5, θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του 58χρονου στο Γερακάρι Αμαρίου, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Ολονύκτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις της φωτιάς στο Πλωμάρι

Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις θα δώσουν πεζοπόρα τμήματα με πυροσβέστες και εθελοντές που επιχειρούν στην περιοχή του Πλωμαρίου στη Λέσβο προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά που κατακαίει από τις 2 το μεσημέρι δασική και καλλιεργημένη με ελιές έκταση.

Το μεγαλύτερο τους εμπόδιο είναι οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή με ριπές ανέμου που μερικές φορές ξεπερνά τα οκτώ μποφόρ. Μεγάλο εμπόδιο όμως είναι και η έλλειψη αγροτικών ή δασικών δρόμων σε μεγάλα τμήματα της καιόμενης έκτασης τα οποία μαζί με το εξαιρετικά δύσβατο του εδάφους καθιστούν την όλη επιχείρηση εξαιρετικά δύσκολη.

Με το πρώτο φως της ημέρας τα δασοπυροσβεστικά αεροπλάνα και τα ελικόπτερα θα αναλάβουν ξανά δράση με την ελπίδα της κατάσβεσης.