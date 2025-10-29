Το εργοτάξιο κατασκευής του Φράγματος Ασωπού Κορινθίας επισκέφθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, με αφορμή την επανέναρξη των εργασιών μετά από απραξία αρκετών ετών.

Τα έργα είχαν σταματήσει το 2022, με την κατασκευάστρια εταιρεία να ζητά αναθεώρηση του προϋπολογισμού λόγω των επιπτώσεων από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το φράγμα κατασκευάζεται στην κοίτη του ποταμού σε απόσταση 4 χλμ. ΒΔ της Στιμάγκας και 2 χλμ. ΝΑ του Παραδεισίου και αποσκοπεί στη δημιουργία ταμιευτήρα με ωφέλιμο όγκο ύδατος 25,6 εκατομμυρίων κυβικών εκατοστών, ο οποίος θα καλύπτει την άρδευση έκτασης, περίπου 50.000 στρεμμάτων.

Τα χαρακτηριστικά του Φράγματος Ασωπού

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

κατασκευή του χωμάτινου φράγματος ύψους 68 μ.

κατασκευή σήραγγας εκτροπής συνολικού μήκους περίπου 440 μ.

Πύργου Υδροληψίας ύψους 29 μ.

πλευρικό μετωπικού Υπερχειλιστή μήκους 80 μ.

λεκάνη ηρεμίας

αγωγό υδροληψίας μήκους 4.100 μ.

οδούς επιτήρησης του αγωγού και αποκατάστασης της πρόσβασης των οικισμών Παραδεισίου και Στιμάγκας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 54,6 εκατ. ευρώ, μαζί με τις συμπληρωματικές συμβάσεις.

Το εργοτάξιο επισκέφθηκαν επίσης ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννης Ανδριανός και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, συνοδευόμενοι από τον Ειδικό Γραμματέα Υδραυλικών Έργων και Κτιρίων Χαράλαμπο Μυγδάλη.



«Το Φράγμα Ασωπού είναι το σημαντικότερο αρδευτικό έργο στον νομό Κορινθίας. Σήμερα, μαζί με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Ανδριανό, τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό, τον Ειδικό Γραμματέα Υδραυλικών Έργων και Κτιρίων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Χαράλαμπο Μυγδάλη, τους Δημάρχους Νεμέας, Βέλου – Βόχας, Κορινθίων και Σικυωνίων, καθώς και την ανάδοχο εταιρεία, πραγματοποιήσαμε την πρώτη αυτοψία στο φράγμα Ασωπού.

Με χαρά σας ενημερώνω πως έχουμε επανέναρξη των εργασιών. Ένα δύσκολο τεχνικά έργο, αλλά απολύτως απαραίτητο, το οποίο θα ποτίσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της πεδινής, κυρίως, Κορινθίας, το οποίο αναμένουμε πάρα πολλά χρόνια, καθώς έχει πολλές καθυστερήσεις και τεχνικές δυσκολίες. Δεν είναι μέρα πανηγυρισμού, σε καμία περίπτωση.

Είναι, όμως, ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, ώστε το επόμενο χρονικό διάστημα να συνειδητοποιήσουμε ότι η επανέναρξη των εργασιών είναι μία πραγματικότητα, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φράγμα το συντομότερο», δήλωσε ο κ. Δήμας.