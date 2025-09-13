Fraport: Στο +7,6% η επιβατική κίνηση φέτος στη Θεσσαλονίκη, σημαντική υποχώρηση για το αεροδρόμιο της Σαντορίνης

Στα 26,3 εκατομμύρια ανήλθαν κατά το οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου οι επιβάτες των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας που διαχειρίζεται η Fraport Greece (Θεσσαλονίκης, Ακτίου, Χανίων, Κέρκυρας, Καβάλας, Κεφαλλονιάς, Ζακύνθου, Κω, Μυτιλήνης, Μυκόνου, Ρόδου, Σάμου, Σαντορίνης και Σκιάθου).

Πρόκειται για μικρή αύξηση 2,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 (25,6 εκατ. επιβάτες). Από τα 26,3 εκατ. επιβάτες, τα 21,1 εκατ. αφορούσαν διεθνείς πτήσεις και τα 5,2 εκατ. πτήσεις εσωτερικού.

Όσον αφορά τον Αύγουστο, τον κατεξοχήν μήνα τουριστικής κίνησης, η άνοδος ήταν της τάξεως του 4%, με 6,78 εκατ. επιβάτες, έναντι 6,52 εκατ. τον Αύγουστο του 2024. Στο οκτάμηνο του 2025 η μεγαλύτερη αύξηση στην επιβατική κίνηση σημειώθηκε στο τρίτο μεγαλύτερο αεροδρόμια της χώρας (μετά από Αθήνα και Ηράκλειο), αυτό της Θεσσαλονίκης με +7,6%. Ακολούθησαν η Καβάλα (7,1%) και η Σκιάθος (6,6%).

Αντιθέτως η κίνηση στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης επηρεάστηκε σημαντικά από την έντονη σεισμική δραστηριότητα το χειμώνα, καταγράφοντας πτώση 16% (στα 1,72 εκατ. επιβάτες από 2,05 εκατ. το οκτάμηνο του 2024). Η επιβατική κίνηση ήταν μειωμένη στη Σαντορίνη και τον Αύγουστο, με -9,4% (465.000 επιβάτες έναντι 514.000 τον αντίστοιχο μήνα του 2024).

Το αεροδρόμιο της Μυκόνου καταγράφει φέτος πτώση 0,9% στην επιβατική κίνηση (1,23 εκατ. έναντι 1,24 εκατ. το 2024), με την μείωση από πτήσεις εσωτερικού να είναι 8,6%, λόγω προφανώς των υψηλών τιμών για τουρισμό στο «νησί των ανέμων».

Το αεροδρόμιο της Καβάλας κατέγραψε την μεγαλύτερη άνοδο τον Αύγουστο, με +11,2%, μπροστά από Άκτιο (+9,9%), Σκιάθο (+9,6%) και Θεσσαλονίκη (+9,0%).