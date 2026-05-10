Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Δολοφόνησαν άνδρα και ομολόγησαν ότι τον πέταξαν στο ποτάμι

Δύο άνδρες δολοφόνησαν έναν άνθρωπο στη Θεσσαλονίκη μετά από συμπλοκή και τον πέταξαν στον ποταμό Λουδία. Ομολόγησαν αφού πιάστηκαν «στα πράσα»

Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη
Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε χθες το βράδυ (10/5) στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή των Μαλγάρων, με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του μετά από πυροβολισμούς. ΟΙ δράστες ομολόγησαν και αποκάλυψαν το αποτροπιαστικό τους έγκλημα.

Σύμφωνα με το thestival, φέρεται να ομολόγησαν ότι πέταξαν το πτώμα  στον ποταμό Λουδία. 

'Ολα ξεκίνησαν, όταν τρεις άνδρες πήγαν σε σπίτι στα Μάλγαρα και συναντήθηκαν με δύο άτομα. Εκεί, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, διαπληκτίστηκαν οι τρεις άνδρες μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός από πυροβολισμό ένας εξ αυτών.

Πολίτης που συνάντησε περιπολικό στον δρόμο ενημέρωσε τους αστυνομικούς για το περιστατικό, και ισχυρίστηκε ότι τα παιδιά του είδαν δύο άνδρες να φορτώνουν σε όχημα τη σορό. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος μάρτυρας έδωσε το σημείο στην αστυνομία αλλά και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος. Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Δέλτα πραγματοποίησαν έρευνες και εντόπισαν τους δύο δράστες που ομολόγησαν ότι πέταξαν το πτώμα στον ποταμό Λουδία και τους συνέλαβαν.

Η Αστυνομία και η ΕΜΑΚ πραγματοποιούν έρευνες στον ποταμό για την ανεύρεση του πτώματος. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).
 

