Φρίκη στους Αγίους Αναργύρους: Ζούσαν στην εξαθλίωση 3 ανήλικα αδέρφια - Χειροπέδες στους γονείς

Μια νέα σοκαριστική υπόθεση παραμέλησης ανηλίκων ήρθε στο φως στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, έπειτα από σχετική καταγγελία.

Σύμφωνα με το σκαι, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ μετέβησαν την Παρασκευή σε κατοικία επί της οδού Κέρκυρας, όπου εντόπισαν τρία αδέλφια -ένα αγόρι και δύο κορίτσια, ηλικίας 7, 5 και 3 ετών- να διαβιούν υπό τραγικές συνθήκες. Η κατάσταση του σπιτιού προκαλεί έντονη ανησυχία, ξυπνώντας μνήμες από την πρόσφατη παρόμοια υπόθεση με τα έξι παιδιά στο Περιστέρι.

Οι γονείς των παιδιών, ηλικίας 31 και 36 ετών, συνελήφθησαν αμέσως από τις αρχές και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤNews, τα τρία ανήλικα έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο παίδων για τη διενέργεια των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων, ενώ οι κοινωνικές υπηρεσίες έχουν ήδη επιληφθεί της υπόθεσης για να αποφασίσουν για το μέλλον τους.