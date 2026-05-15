«Δεν ξέρετε πώς ζούμε»: Το μαρτύριο των 6 παιδιών σε Περιστέρι και Λειψούς – Η απάντηση του 8χρονου

Σοκαριστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση των έξι ανήλικων αδελφών από το Περιστέρι, που ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες διαβίωσης.

Το κουβάρι της υπόθεσης ξετυλίγεται μέσα από το ρεπορτάζ του Mega, αποκαλύπτοντας μια διαδρομή από την Αθήνα στους Λειψούς, με την οικογένεια να προσπαθεί να διαφύγει από τον έλεγχο των αρχών, αφήνοντας πίσω της παιδιά παραμελημένα και υποσιτισμένα.

Το χρονικό της «φυγής» και η αδιαφορία

Σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες, οι γονείς εγκατέλειψαν την Αθήνα υπό τον φόβο καταγγελιών και της αφαίρεσης της επιμέλειας. Παρά τη στήριξη που δέχθηκαν από την τοπική κοινότητα στους Λειψούς, η κατάσταση στο εσωτερικό του σπιτιού παρέμενε τραγική.

«Βοηθούσαν εδώ. Τους βοηθούσε κόσμος. Τους πήγε ρούχα, τους πήγε πράγματα, τους πήγε να στήσουν νοικοκυριό, κουβέρτες, χαλιά, πράγματα. Και τα αφήσαν, τα αφήνανε και δεν γυρίζανε να τα δούνε. Βαριόντουσαν να χτίσουν το σπιτικό τους», αναφέρει συγγενής της οικογένειας.

Η μητέρα φαίνεται πως αδυνατούσε να ανταπεξέλθει ακόμα και στα πιο στοιχειώδη, με τη μαρτυρία για την άρνησή της να αλλάξει το παιδί της στο σχολείο να προκαλεί αποστροφή:

«Αυτή ούτε δουλειές έκανε, ούτε καθάριζε, ούτε τίποτα. Το παιδάκι, έχω μάθει ότι το παιδάκι της στο σχολείο την ειδοποίησε η δασκάλα, η νηπιαγωγός ότι έχει κατουρήσει πάνω του το παιδάκι να πάει να το πάρει, να το αλλάξει.

Και της είπε δεν έχω ρούχα. Και ωρυόταν η μητέρα της (γιαγιά παιδιών) που έχει μία ντουλάπα ρούχα που έχει του κόσμου τα πράγματα και δεν ασχολείται».

«Δεν έρχεστε να δείτε πώς είναι το σπίτι μου;»

Οι κάτοικοι στους Λειψούς περιγράφουν παιδιά που κυκλοφορούσαν με σημάδια κακοποίησης και παραμέλησης, ενώ η απάντηση ενός 8χρονου παιδιού στον δάσκαλό του αποτυπώνει το μέγεθος του δράματος.

«Μένω σχετικά κοντά και πέρναγα κάθε μεσημέρι και κάθε μεσημέρι η γυναίκα ωρυόταν. Ούρλιαζε, έσκουζε σαν να έβγαζε άναρθρες κραυγές... Τα παιδάκια δεν πήγαιναν σχολείο. Βρώμαγαν πάρα πολύ. Και άρχισα να το ψάχνω ακόμα περισσότερο όταν τον Δεκέμβρη ή τον Γενάρη παρατήρησα το ένα παιδάκι... να κυκλοφορεί με το ένα μάτι πρησμένο. Μελανιασμένο».

«Ρώτησα και τους δασκάλους διακριτικά και μου είπαν κιόλας ότι έχει συμβεί... το ένα παιδάκι, παιδάκι του δημοτικού είναι, να τα κάνει πάνω του, κι όταν ο δάσκαλος του είπε: "Πήγαινε παιδί μου να αλλάξεις, δεν είναι κατάσταση αυτή", γυρνάει το παιδάκι και του λέει: "Αυτά τα λέτε γιατί κύριε, δεν έρχεστε να δείτε σε τι κατάσταση είναι το σπίτι μου". Φανταστείτε δηλαδή ένα παιδάκι 7-8 χρονών να λέει τέτοια πράγματα».