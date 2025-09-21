Φθινοπωρινή εξόρμηση στο αρχοντικό Γαλαξίδι

Συνδυάζοντας αρμονικά τη θάλασσα με το βουνό, το αρχοντικό Γαλαξίδι προσφέρει μια μοναδική αίσθηση νησιού και ένα ξεχωριστό σκηνικό που μαγεύει τους επισκέπτες όλες τις εποχές. Χτισμένη στις δυτικές ακτές του κόλπου της Ιτέας, σε απόσταση περίπου 200 χλμ. από την Αθήνα, η ξακουστή ναυτοπολιτεία της Φωκίδας είναι ακόμα πιο όμορφη κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου.

Το Γαλαξίδι γνώρισε ιδιαίτερη ακμή τις τελευταίες δεκαετίες του 18ου και κυρίως τον 19ο αιώνα, όταν αποτελούσε ένα πολυσύχναστο εμπορικό λιμάνι με σημαντική ναυπηγική δραστηριότητα στη Μεσόγειο. Σήμερα, η γοητευτική παραθαλάσσια κωμόπολη αποτελεί αγαπημένο προορισμό για μικρές και μεγάλες αποδράσεις που μπορούν να συνδυαστούν με σύντομες εκδρομές σε βουνό και θάλασσα.

