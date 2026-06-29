Φθιώτιδα: Προφυλακιστέος 65χρονος για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου

Προφυλακιστέος κρίθηκε 65χρονος που συνελήφθη στην περιοχή της Λοκρίδας στη Φθιώτιδα, μετά από ένταλμα για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου που είχε μόλις συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στις 10 Μαΐου 2025, ενώ η καταγγελία ήρθε από την οικογένεια του παιδιού λίγες ημέρες αργότερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο κατηγορούμενος φέρεται να προσέγγισε το παιδί, εκμεταλλευόμενος την γνωριμία τους, παρασύροντάς το στο αυτοκίνητό του με το πρόσχημα ότι θα το πήγαινε σπίτι του.

Αντίθετα φέρεται να το οδήγησε σε ερημική τοποθεσία, όπου αφού κλείδωσε το αμάξι, το ανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.

Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν μετά από επείγουσα προκαταρκτική εξέταση, φαίνεται ότι ο 65χρονος σύχναζε εδώ και καιρό στην περιοχή όπου έπαιζαν ο 12χρονος και άλλα παιδιά της ηλικίας του.

Ο συλληφθείς πέρασε το κατώφλι του ανακριτή την Παρασκευή 26 Ιουνίου και έλαβε προθεσμία για απολογία τη Δευτέρα 29 Ιουνίου.

Μετά την απολογία του, που κράτησε σχεδόν τρεις ώρες, αποφασίστηκε να οδηγηθεί στη φυλακή με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα.

Ο ίδιος αρνήθηκε τις πράξεις που του αποδίδονται, ενώ εξετάστηκε και μάρτυρας, ο οποίος είναι φίλος του κατηγορουμένου.