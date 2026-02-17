Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή (20/02) έλαβε ο Βούλγαρος βαρυποινίτης που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία Έλληνα ισοβίτη στις Φυλακές Δομοκού.

Ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα, ισχυριζόμενος πως επιχείρησε να προστατεύσει τόσο τον αρχιφύλακα όσο και τον εαυτό του. Οι Αρχές, ωστόσο, εξετάζουν αν οι ισχυρισμοί του ευσταθούν ή αν επιχειρεί να συγκαλύψει άλλα στοιχεία της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το πώς βρέθηκε το περίστροφο στα χέρια του θύματος, αλλά και το γεγονός ότι το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε χώρο χωρίς κάμερες ασφαλείας και με περιορισμένη παρουσία προσώπων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος πυροβόλησε τρεις φορές, με δύο σφαίρες να πλήττουν τον ισοβίτη στο κεφάλι.

Ο συνήγορός του, Αθανάσιος Τάρτης, υποστήριξε ότι το θύμα απείλησε να σκοτώσει τον εντολέα του και τον αρχιφύλακα. Όπως ανέφερε, ο κατηγορούμενος επιχείρησε να τον αφοπλίσει και στη συνέχεια πυροβόλησε αναγκαστικά.

Την ώρα του περιστατικού, σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, στο αρχιφυλακείο φέρεται να βρισκόταν και ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριτζάι, παλαιός συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα. Ο κατηγορούμενος, πάντως, αρνείται την παρουσία του Ριτζάι στο σημείο.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν ενδελεχώς τις συνθήκες της υπόθεσης, εξετάζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο «παγίδας θανάτου», με πιθανή εξωτερική εντολή που επιχειρείται να παρουσιαστεί ως πράξη αυτοάμυνας. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και ο ρόλος του αρχιφύλακα, καθώς πριν από το περιστατικό η διοίκηση των Φυλακές Δομοκού είχε ζητήσει την παραίτησή του για πλημμελή άσκηση καθηκόντων. Αν και είχε υποβάλει την παραίτησή του, παρέμενε στη θέση του έως τον ορισμό αντικαταστάτη.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Λαμίας, ο οποίος του άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία, και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή.