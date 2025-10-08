Τρόμος για μία επικείμενη καταστροφή επικρατεί στις Φυτείες, την μικρή κοινότητα της Αιτωλοακαρνανίας, καθώς μία τερατώδης καθίζηση μπροστά ακριβώς από σπίτι, θύμισε ξανά στους κατοίκους την πραγματικότητά τους.

Και αυτή είναι ότι μένουν πάνω σε ένα εφήμερο οικοδόμημα. Δυστυχώς, η σύνθεση του εδάφους στο χωριό αυτό έχει κάνει το συγκεκριμένο φαινόμενο «ρουτίνα», όχι απλά μεμονωμένο συμβάν.

Το MEGA μετέφερε τις εικόνες από τον τελευταίο κρατήρα που άνοιξε σε κλάσματα δευτερολέπτων, «καταπίνοντας» τον δρόμο του χωριού, κυριολεκτικά πάνω στα γύρω σπίτια.

Φυτείες: Κρίσιμο το επόμενο 24ωρο

Ειδικοί αναμένουν τώρα πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο το επόμενο 24ωρο, για να οργανώσεις τις επόμενες παρεμβάσεις. Εάν δεν υπάρξει νέα καθίζηση, ή επέκταση της υπάρχουσας, θα προχωρήσουν σε μπάζωμα του κρατήρα για να αποκατασταθεί και η κίνηση στο χωριό.

Οι κάτοικοι αναφέρουν πως η καθίζηση προκάλεσε πανικό την ώρα που συνέβη, κάνοντάς τους να νομίζουν πως ξέσπασε σεισμός.

Ειδικός ανέφερε στο Mega πως οι υποχωρήσεις αυτές συνιστούν φυσικό φαινόμενο, καθώς η περιοχή έχει δομηθεί από γύψους. Τα υλικά αυτά έχουν την ιδιότητα να διαλυτοποιούνται και να παρασύρονται από τη ροή νερού λόγω βροχών, αλλά και από τον υδροφόρο ορίζοντα.

Καθώς υποχωρούν με τα χρόνια, το τσιμέντο που έχει απλωθεί από πάνω τους για την οικοδόμηση, ουσιαστικά «κρύβει» τον κίνδυνο, έως ότου έχει παραμείνει μόνο μία λεπτή στρώση του δομικού υλικού στην επιφάνεια, που καταρρέει υπό το ίδιο της το βάρος, δημιουργώντας το φαινόμενο της καθίζησης.

Η τελευταία είχε έκταση περίπου 50 τετραγωνικών μέτρων, ενώ η τρύπα που άνοιξε είχε βάθος 8 μέτρων, θυμίζοντας στους κατοίκους τον τρόμο του γεωλογικού φαινομένου, το οποίο έχει καταγραφεί επανειλημμένα στην περιοχή.