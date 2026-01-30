Γαλάτσι: Έπεσαν σοβάδες μέσα σε δημοτικό σχολείο - Δεν τραυματίστηκαν μαθητές

Νέο περιστατικό με πτώση σοβάδων σημειώθηκε αυτή τη φορά σε δημοτικό σχολείο στο Γαλάτσι, ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς, καθώς το συμβάν σημειώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, έπεσε μεγάλο μέρος του ταβανιού στην αίθουσα πληροφορικής που γίνονται μαθήματα, με την καθαρίστρια που άνοιξε τον χώρο τη Δευτέρα (26/1) το πρωί, να αντικρίζει τη συγκεκριμένη κατάσταση και να ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς.

Οι τελευταίοι με τη σειρά τους ενημέρωσαν τα συνεργεία του Δήμου Γαλατσίου, που έσπευσαν έτσι λίγη ώρα αργότερα και μάλιστα είδαν και εντόπισαν και ένα άλλο σημείο στην ίδια αίθουσα που από μέρα σε μέρα θα έπεφτε και αυτό. Μιλώντας στην εκπομπή Newsroom του ΕΡΤnews, ο Σπυρίδων Χόρτης, μέλος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, ανέφερε πως:

«Η τύχη μας βοήθησε ακόμα μία φορά και δεν χτύπησε κάποιο παιδί, γιατί ήταν Σαββατοκύριακο, δεν ήταν σε ώρα που λειτουργούσε το σχολείο που έγινε το συμβάν, αλλά επειδή τα περιστατικά όχι μόνο στο δικό μας σχολείο, τα οποία έχουμε επισημάνει προς τον Δήμο, τα προβλήματα που υπάρχουν είναι πάρα πολλά, έχουμε δει, από πτώσεις ταβανιών, σοβάδων κλπ στα σχολεία.

Πρόσφατα ήταν στο Πόρτο Ράφτη που χτύπησε κάποιο παιδί. Τώρα εκ των υστέρων έγινε ο έλεγχος αυτό είναι, αυτή είναι η ουσία. Αλλά όπως είπα και πιο πριν, εμείς σαν σύλλογος έχουμε επισημάνει ότι το σχολείο ότι έχει πολλά προβλήματα. Είναι ένα παλιό σχολείο, οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχει περισσότερες ανάγκες συντήρησης και προληπτικούς ελέγχους.

Εμείς, οι εκπαιδευτικοί, δεν είμαστε τεχνικοί για να μπορούμε να κάνουμε την εκτίμηση. Αυτό πιστεύω ότι είναι ευθύνη του Δήμου και της πολιτείας για να ελέγχει την καταλληλότητα των κτιρίων για να μπαίνουν τα συνεργεία. Εμείς ούτως ή άλλως για πάρα πολλά προβλήματα που υπάρχουν, έχουμε κάνει πολλές φορές υπόμνημα προς τον Δήμο και έχουμε ζητήσει να ελεγχθούν.

Από κει και πέρα θεωρώ ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο στο δικό μας σχολείο, μόνο στον δικό μας Δήμο, ότι γενικότερα το κράτος και η πολιτεία, δεν ξοδεύει τα χρήματα που θα έπρεπε να ξοδέψει για να συντηρούνται τα σχολεία και να υπάρχουν τα κατάλληλα κτίρια για να πηγαίνουν τα παιδιά να κάνουν μάθημα».

Ο Δήμος έχει προχωρήσει σε εργασίες ώστε πολύ σύντομα η αίθουσα να είναι και πάλι λειτουργική.